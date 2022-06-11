Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов на мероприятии в честь 100-летия московского клуба прокомментировал назначения Гильермо Абаскаля на пост главного тренера.

«Честно, ничего раньше про Абаскаля не слышал. Потом уже прочитал, узнал про него. Он перспективный тренер. С критики начинать точно не надо, он еще ничего не сделал, а его уже начинают критиковать, это очень странно. Понимаю, что в таком клубе, как «Спартак» — это обычное дело, болельщики всегда хотят, чтоб у руля был как минимум Гвардиола, но сейчас времена немного другие. В ситуации, которая сейчас у нас, когда к нам приезжает иностранный специалист, который в принципе поставил на кон свою карьеру, это круто!» — сказал Баженов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Никита Баженов также ответил на вопрос, как постоянная смена тренеров скажется на игре и состоянии игроков «Спартака».

«Даже не знаю. Мне кажется, работа работой, но хорошо тренироваться и играть в футбол, профессионально относиться к работе, понимать где ты, и что от тебя требуется — это одинаковые требования почти у каждого тренера. Для футболистов ничего здесь сложного нет, это их работа. Там не так уж и часто тренеры меняются. Конечно, нам всегда хочется, чтобы был один тренер, который будет на долгий период, но сейчас немного другие времена. Думаю, ребята подстроятся, ничего страшного. Главное, чтоб быстро приняли идеи нового тренера и поняли, что он от них хочет», — добавил Баженов.

10 июня стало известно, что Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак».