В сборной Польши допускают вызов Рыбуса после перехода в «Спартак»

Решение о вызове в сборную Польши принимает только тренер национальной команды и его может получить каждый футболист с польским паспортом, заявил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский.

Защитник Мацей Рыбус перешел в московский «Спартак». Поляк по окончании сезона-2021/22 покинул московский «Локомотив» в связи с истечением контракта.

«Каждый игрок, имеющий польский паспорт, может быть вызван в национальную сборную. Решения относительно вызовов всегда принимает тренер сборной», — сказал Квятковский РИА Новости, отвечая на вопрос, будут ли у Рыбуса проблемы с вызовом в сборную Польши из-за решения остаться в России.

Соглашение 32-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до конца сезона-2023/24.