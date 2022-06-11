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В сборной Польши допускают вызов Рыбуса после перехода в «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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Решение о вызове в сборную Польши принимает только тренер национальной команды и его может получить каждый футболист с польским паспортом, заявил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский.

Защитник Мацей Рыбус перешел в московский «Спартак». Поляк по окончании сезона-2021/22 покинул московский «Локомотив» в связи с истечением контракта.

«Каждый игрок, имеющий польский паспорт, может быть вызван в национальную сборную. Решения относительно вызовов всегда принимает тренер сборной», — сказал Квятковский РИА Новости, отвечая на вопрос, будут ли у Рыбуса проблемы с вызовом в сборную Польши из-за решения остаться в России.

Соглашение 32-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до конца сезона-2023/24.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220611/rybus-1794799862.html
Мацей Рыбус
Сборная Польши по футболу
ФК Спартак (Москва)
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