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Сегодня, 17:25

Газзаев — о поражении «Зенита»: «Зачем Круговой бросил мяч из аута в сторону своих ворот?!»

Газзаев назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Локомотивом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал причину поражения «Зенита» в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

— На мой взгляд, «Зенит» недооценил «Локомотив». Все-таки в начале сезона подопечные Галактионова играли довольно натужно, их порой заслуженно критиковали. Да и в этом матче питерцам все давалось легко. Но забив гол, хозяева, возможно, посчитали, что добьются победы малой кровью. Не вышло. Тут надо отдать должное запредельному настрою москвичей. Сработали замены Галактионова. Глушенков в очередной раз подтвердил свой уровень. Это однозначно игрок стартового состава, лидер команды! Не могу не отметить и автора победного гола Тикнизяна. Он подкупает своей страстью на поле. Заряженностью на борьбу и на чужие ворота. Молодец.

При этом должен заметить, что победный гол пришел из ничего. В детских спортивных школах учат, что в таких ситуация недопустимо бросать мяч из аута в сторону своих ворот. Это грубейшая ошибка. Но Круговой почему-то ее допустил. В итоге Барриоса накрыли, и Глушенков выполнил результативную передачу.

Думаю, Семак с помощниками подробно разберут причины поражения, сделают правильные выводы. По-прежнему считаю «Зенит» претендентом на очередное чемпионство, — сказал Газзаев «СЭ».

Артем Дзюба, Валерий Газзаев и&nbsp;Сергей Семак. «Дзюба сам себя унизил. Пусть изучит биографию Семака». Газзаев — о 9-м туре РПЛ
ФК Зенит
Валерий Газзаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
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П
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 6 1 2
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