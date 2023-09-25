Экс-форвард «Краснодара» Берг объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Краснодара» Маркус Берг объявил об уходе из спорта.

Заявление 37-летнего шведа опубликовал сайт «Гетеборга», за который он выступал с 2021 года.

С 2019 по 2021 годы Берг играл в РПЛ за «Краснодар». Он провел за российский клуб 63 матча, забил 22 мяча и сделал 9 результативных передач.

Кроме того, Берг защищал цвета «Аль-Айна» из ОАЭ, «Панатинаикоса», «Гамбурга», ПСВ и «Гронингена». На его счету 24 гола в 90 матчах за сборную Швеции.