Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:38

Бышовец прокомментировал интерес «Зенита» к вратарю «Химок» Лантратову

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал интерес петербургского клуба к вратарю подмосковных «Химок» Илье Лантратову.

«Лантратов зарекомендовал себя очень надежным голкипером. Я внимательно слежу за ним: практически в каждом матче он оставлял приятное впечатление. Весенний подъем «Химок» в турнирной таблице в большой степени связан именно с его игрой. Ко всему прочему, Лантратов молод и перспективен: 26 лет для вратаря — не возраст. В общем, этот парень стал бы хорошим усилением для «Зенита», — заявил Бышовец Betonmobile.ru.

По мнению специалиста, вратарский вопрос для петербургского клуба достаточно актуален.

«У «Зенита», по сути, сейчас только один голкипер — Михаил Кержаков. Одоевский еще слишком молод, а Крицюк травмирован. Именно поэтому руководство клуба и присматривается к другим вратарям», — объяснил Анатолий Бышовец.

26-летний Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года, его контракт действует до конца июня 2025-го.

Источник: https://betonmobile.ru/anatoliy-byishovets-lantratov-stal-byi-horoshim-usileniem-dlya-zenita
Анатолий Бышовец
Илья Лантратов
ФК Химки
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Оренбург» ушел от поражения от «Уфы» в первом стыковом матче
Сергей Степашин: «Самый главный вопрос, на который мы должны ответить: в состоянии мы содержать 18 клубов?»
«Оренбург» — «Уфа»: Малых сравнял счет в матче
«Оренбург» — «Уфа»: хозяева отыграли один мяч
Агент Оздоева об уходе футболиста из «Зенита»: «У «Зенита» было желание его оставить»
В Госдуме призвали не паниковать из-за отъезда легионеров из РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» ушел от поражения от «Уфы» в первом стыковом матче

«Оренбург» — «Уфа»: видео всех голов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости