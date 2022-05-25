Бышовец прокомментировал интерес «Зенита» к вратарю «Химок» Лантратову

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал интерес петербургского клуба к вратарю подмосковных «Химок» Илье Лантратову.

«Лантратов зарекомендовал себя очень надежным голкипером. Я внимательно слежу за ним: практически в каждом матче он оставлял приятное впечатление. Весенний подъем «Химок» в турнирной таблице в большой степени связан именно с его игрой. Ко всему прочему, Лантратов молод и перспективен: 26 лет для вратаря — не возраст. В общем, этот парень стал бы хорошим усилением для «Зенита», — заявил Бышовец Betonmobile.ru.

По мнению специалиста, вратарский вопрос для петербургского клуба достаточно актуален.

«У «Зенита», по сути, сейчас только один голкипер — Михаил Кержаков. Одоевский еще слишком молод, а Крицюк травмирован. Именно поэтому руководство клуба и присматривается к другим вратарям», — объяснил Анатолий Бышовец.

26-летний Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года, его контракт действует до конца июня 2025-го.