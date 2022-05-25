«Оренбург» ушел от поражения от «Уфы» в первом стыковом матче

Первый стыковой матч между «Оренбургом» и «Уфой» за право выступать в следующем сезоне в Тинькофф РПЛ закончился вничью. Встреча, которая прошла 25 мая в Оренбурге, завершилась со счетом 2:2.

Гости открыли счет в первом тайме: пенальти реализовал лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/22 Гамид Агаларов.

Во втором тайме гости получили право еще на один одиннадцатиметровый. На этот раз точный удар нанес полузащитник Владислав Камилов.

К тому моменту Агагаларов уже был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Но «Оренбург» смог переломить ход встречи и уйти от поражения. Голами отметились защитники Ренато Гойкович и Андрей Малых.

В самом конце встречи красную карточку за фол последней надежды получил защитник хозяев Адессоей Ойеволе.

Ответный матч между командами пройдет 28 мая на домашнем поле «Уфы».

Напомним, что в другом стыковом матче «СКА-Хабаровск» переиграл с минимальным счетом «Химки» — 1:0. Ответная игра также состоится 28 мая.