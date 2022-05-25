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«Оренбург» ушел от поражения от «Уфы» в первом стыковом матче

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
25 мая. «Оренбург» — «Уфа» — 2:2.
Фото ФК «Оренбург».

Первый стыковой матч между «Оренбургом» и «Уфой» за право выступать в следующем сезоне в Тинькофф РПЛ закончился вничью. Встреча, которая прошла 25 мая в Оренбурге, завершилась со счетом 2:2.

Гости открыли счет в первом тайме: пенальти реализовал лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/22 Гамид Агаларов.

Во втором тайме гости получили право еще на один одиннадцатиметровый. На этот раз точный удар нанес полузащитник Владислав Камилов.

К тому моменту Агагаларов уже был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Но «Оренбург» смог переломить ход встречи и уйти от поражения. Голами отметились защитники Ренато Гойкович и Андрей Малых.

В самом конце встречи красную карточку за фол последней надежды получил защитник хозяев Адессоей Ойеволе.

Ответный матч между командами пройдет 28 мая на домашнем поле «Уфы».

Напомним, что в другом стыковом матче «СКА-Хабаровск» переиграл с минимальным счетом «Химки» — 1:0. Ответная игра также состоится 28 мая.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
25 мая, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Уфа
Голы
Агаларов, 19 (0:1), Камилов, 62 (0:2), Гойкович, 70 (1:2), Малых, 84 (2:2)
Оренбург
Гошев Полуяхтов (Титков, 64) Малых Гойкович Ойеволе Аюпов Ковалев (Прудников, 78) Эктов Капленко (Хотулев, 90+5) Обухов (Сычевой, 63) Фамейе
Уфа
Чичкан Плиев Никитин Йокич (Сухов, 56) Журавлев Фищенко Кабутов (Голубев, 55) Мрзляк (Емельянов, 90) Камилов Агаларов (Ортис, 56) Касинтура (Жамалетдинов, 77)
Предупреждения
Малых 65’, Титков 66’, Сычевой 79’  -  Касинтура 31’, Мрзляк 73’, Журавлев 83’
Удаления
Ойеволе 90+4’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Мухтаров (Петрозаводск) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Мешков (Дмитров) Мосякин (Москва)
ФК Оренбург
ФК Уфа
4
12
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