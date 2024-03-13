Бышовец допустил, что между Ивичем и Галицким мог быть личный конфликт

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мыслями об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара» после поражения от «Химок» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:2).

«Не думаю, что в увольнении Владимира Ивича из «Краснодара» главную роль сыграли только последние результаты команды. Хотя «Краснодар» сейчас не в оптимальном состоянии. Атмосфера в раздевалке напряженная, результаты отрицательные. Допускаю, что между тренером и руководителями появились определенные разногласия, которые под конец сотрудничества переросли в эмоциональные выступления. Может быть, что-то было сказано тренером в сердцах в раздевалке перед всеми игроками в адрес одного из руководителей и был скомпрометирован президент. А такие люди никогда не позволят ставить свой авторитет под сомнение. Я это знаю исходя из личного опыта. Это очень сложная ситуация», — цитирует Бышовца RT.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью. После 20 туров «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками.