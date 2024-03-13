Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

13 марта, 18:12

Бышовец допустил, что между Ивичем и Галицким мог быть личный конфликт

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мыслями об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара» после поражения от «Химок» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:2).

«Не думаю, что в увольнении Владимира Ивича из «Краснодара» главную роль сыграли только последние результаты команды. Хотя «Краснодар» сейчас не в оптимальном состоянии. Атмосфера в раздевалке напряженная, результаты отрицательные. Допускаю, что между тренером и руководителями появились определенные разногласия, которые под конец сотрудничества переросли в эмоциональные выступления. Может быть, что-то было сказано тренером в сердцах в раздевалке перед всеми игроками в адрес одного из руководителей и был скомпрометирован президент. А такие люди никогда не позволят ставить свой авторитет под сомнение. Я это знаю исходя из личного опыта. Это очень сложная ситуация», — цитирует Бышовца RT.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью. После 20 туров «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками.

Источник: RT
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
1
1
Читайте также
Знаменитому футболисту «Зенита» Афанасьеву исполнилось 65 лет
Сербские болельщики рассказали, что думают о матче со сборной России
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
«Динамо» горит – 0:3 в серии с «Трактором». Котляревский оформил победный шедевр, а чемпионы «регулярки» в шаге от отпуска
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: «Краснодар»: отставка Ивича и возвращение Мусаева
Сперцян: «С Мусаевым я всегда поддерживал связь»
Быстров: «Мусаев знает «Краснодар», знает правила клуба»
Быстров назвал правильным решением увольнение Ивича из «Краснодара»
Мусаев составил символическую сборную «Краснодара»
Соловьев: «Мне сказали, что Ивич будет следующим тренером «Спартака»
Попов: «Не удивлен отставкой Ивича, Галицкий не разбирается в футболе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первак: «Спартаку» будет очень трудно убедить Ивича»

Тороп ответил, готов ли он заменить Акинфеева в ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости