Первак: «Спартаку» будет очень трудно убедить Ивича»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал новость об отставке Владимира Ивича из «Краснодара».

«Ивич — неплохой тренер. Жаль, что он покинул «Краснодар». Это просто удивительно. Я думал, такого не бывает... Ведь здорово же играли», — приводит «Спорт День за Днем» слова Первака.

Также он предположил, смог бы Ивич удачно поработать с красно-белыми.

«Вообще нельзя предугадать. Он сейчас обжегся в «Краснодаре». Думаю, «Спартаку» будет его очень трудно убедить», — добавил специалист.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

После 20 туров «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. У «Спартака», который на данный момент возглавляет испанец Гильермо Абаскаль, 31 очко и шестая позиция.