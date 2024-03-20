Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

20 марта, 22:00

Булыкин считает, что Митая нужно продавать в случае интереса «Ювентуса»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о возможном переходе Марио Митая в «Ювентус».

«Митай не стал основным футболистом в «Локомотиве». Да, он прибавил, но если им интересуется «Ювентус», надо продавать сразу же. Митай неплохо играет за «Локомотив», но много возится с мячом. Это не тот футболист, который нужен железнодорожникам. Так понимаю, у Митая такой стиль», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

По данным Tuttosport, скауты «Ювентуса» будут следить за игрой Митая в товарищеском матче Албания — Чили.

В текущем сезоне 20-летний албанец провел за «Локомотив» 19 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-esli-mitaem-interesuetsya-yuventus-ego-nado-srazu-zhe-prodavat/
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ювентус
2
2
Читайте также
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Директор академии «Црвены Звезды»: «Аршавин для меня живая легенда! Он в одном ряду с Батистутой или Ван Бастеном»

Алдонин считает, что у сборной России есть хорошие шансы в матче с Сербией
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости