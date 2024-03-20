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20 марта, 22:27

Алдонин считает, что у сборной России есть хорошие шансы в матче с Сербией

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин рассказал, чего ждет от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Сложно сказать, как сложится матч. Мы редко играем с сильными соперниками. Если выставят оптимальные составы, то будет интересная игра. Тут на первый план выходит качество игры, и хотелось бы, чтобы оно было высоким. Конечно, у нашей сборной есть шансы, и шансы хорошие, мы играем дома. По крайней мере, я с большим интересом жду этого матча», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

Товарищеские матчи россиян с Сербией и Парагваем пройдут на стадионе «Динамо» в Москве 21 и 25 марта соответственно.

На данный момент все российские команды отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Уже два года сборная России проводит только товарищеские игры.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-u-sbornoi-rossii-est-shansy-v-matche-s-serbiei-i-shansy-khoroshie-345513/
Евгений Алдонин
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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Оренбург

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