Директор академии «Црвены Звезды»: «Аршавин для меня живая легенда! Он в одном ряду с Батистутой или Ван Бастеном»

Директор академии «Црвены Звезды» Никола Елич в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с Андреем Аршавиным.

— Вы сказали, что общаетесь с людьми из российского футбола. Среди них есть Аршавин из-за сотрудничества с «Зенитом»?

— Аршавин для меня живая легенда! Он в одном ряду с Батистутой или Ван Бастеном. Очень ценю время, проведенное с ним. Это очень полезно. Всегда можешь узнать о каких-то мелочах, которые не знают обычные люди. Он — благо для «Зенита»!

— Предлагает кого-то из молодых игроков «Зенита» вам?

— Он только хочет забрать наших! Он уже предлагал взять у нас одного игрока не так давно. Не буду называть его фамилию. В данном случае мы со Звезданом Терзичем отказали, но сотрудничество продолжается. Через пару месяцев несколько самых талантливых наших воспитанников 2010 года рождения поедут по программе обмена в Санкт-Петербург. Мы делимся опытом друг с другом. В свою очередь игроки «Зенита» приедут к нам.

Аршавин — воспитанник «Зенита». Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат России, а также завоевывал Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной России футболист становился бронзовым призером Евро-2008.

В июле 2023 года Андрей Аршавин вошел в состав правления «Зенита».