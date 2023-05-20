Брейдо: «Мухин является важной частью коллектива ЦСКА как на поле, так и за его пределами»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился мнением об игроке команды Максиме Мухине.

«Лично в моем понимании у нас замечательный коллектив, в котором Максим отлично раскрылся с личностной точки зрения и является важной частью коллектива как на поле, так и за его пределами. Как пример, когда в матче с «Оренбургом» еще в первом тайме получил травму Иван Обляков, на позицию инсайда вышел именно Мухин, хотя это и не совсем профильная позиция. Поэтому говорить о том, что тренерский штаб не рассчитывает на Максима, было бы исключительно неправильно. Хотя, конечно, все наши футболисты хотят играть максимум возможного времени», — цитирует Sport24 Брейдо.

В этом сезоне 21-летний россиянин сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил 1 голов и сделал 3 голевые перелачи.