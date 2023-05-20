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Брейдо: «Мухин является важной частью коллектива ЦСКА как на поле, так и за его пределами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился мнением об игроке команды Максиме Мухине.

«Лично в моем понимании у нас замечательный коллектив, в котором Максим отлично раскрылся с личностной точки зрения и является важной частью коллектива как на поле, так и за его пределами. Как пример, когда в матче с «Оренбургом» еще в первом тайме получил травму Иван Обляков, на позицию инсайда вышел именно Мухин, хотя это и не совсем профильная позиция. Поэтому говорить о том, что тренерский штаб не рассчитывает на Максима, было бы исключительно неправильно. Хотя, конечно, все наши футболисты хотят играть максимум возможного времени», — цитирует Sport24 Брейдо.

В этом сезоне 21-летний россиянин сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил 1 голов и сделал 3 голевые перелачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-breydo-predlozheniy-po-mukhinu-u-tsska-net
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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Торпедо – Динамо
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Оренбург – Зенит
 - : -
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Ахмат – Химки
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Кр. Советов – Урал
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Спартак – ЦСКА
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