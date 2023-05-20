Кечинов: «У «Спартака» в матче с ЦСКА есть возможность себя реабилитировать»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в 28-м туре чемпионата России.

«ЦСКА сейчас на ходу. Армейцы сейчас в лучшей форме, чем «Спартак», и по игре, и по месту в таблице. Но это дерби, перед этими играми все нивелируется — кто бы в каком состоянии ни находился, на каком бы месте команды ни были. Все выйдут, и будет сумасшедшая самоотдача, настрой, мотивация. У «Спартака» в этой игре есть возможность себя реабилитировать. Если брать в общем результат этого сезона, он плохой. Задачей же ставится борьба за золотые медали. В этой игре есть шанс немного реабилитироваться перед болельщиками», — цитирует «Газета.Ru» Кечинова.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.