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«Больше не потянули». Федотов объяснил, почему Кокорин сыграет с «Зенитом», а Мостовой — нет

8 июля 2020, 17:25
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, почему форвард Александр Кокорин сыграет с «Зенитом» в матче 27-го тура Тинькофф-РПЛ, а Андрей Мостовой не примет участия. Оба игрока арендованы у петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что участие Кокорина в матче обойдется «Сочи» в 25 млн рублей.

— К сожалению, больше не потянули и приняли такое решение, что Кокорин играет, а Мостовой пропускает, — сказал Федотов в эфире телеканала Матч ТВ". — Всем известно, что он тоже у нас в аренде. Вот так решили.

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