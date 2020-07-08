Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, почему форвард Александр Кокорин сыграет с «Зенитом» в матче 27-го тура Тинькофф-РПЛ, а Андрей Мостовой не примет участия. Оба игрока арендованы у петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что участие Кокорина в матче обойдется «Сочи» в 25 млн рублей.

— К сожалению, больше не потянули и приняли такое решение, что Кокорин играет, а Мостовой пропускает, — сказал Федотов в эфире телеканала Матч ТВ". — Всем известно, что он тоже у нас в аренде. Вот так решили.