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Больше, чем просто фото: трогательное прощание братьев Миранчуков

19:27
Братья Миранчуки. Фото ФК "Локомотив"
Братья Миранчуки. Фото ФК "Локомотив"
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«Локомотив» опубликовал трогательное фото братьев Алексея и Антона Миранчуков после матча 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (0:0). Алексей Миранчук пропускал игру из-за травмы и в ближайшее время покинет клуб. «Локо» официально подтвердил о договоренности с «Аталантой» о трансфере хавбека.

Алексей Миранчук выступал за «Локо» на протяжении всей профессиональной карьеры с 2013 года. Антон также дебютировал за «Локо» в 2013 году, а в 2016-м провел сезон в эстонской «Левадии».

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