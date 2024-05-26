Тюкавин признан лучшим нападающим сезона РПЛ

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим нападающим сезона-2023/24 на премии Winline Герои РПЛ.

Церемония награждения проходит в воскресенье, 26 мая. В голосовании Тюкавин опередил Александра Соболева («Спартак») и Джона Кордобу («Краснодар»).

В минувшем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 30 матчей в РПЛ, забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач.