Сперцяна назвали лучшим полузащитником сезона на премии Герои РПЛ

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим игроком своего амплуа в сезоне-2023/24 по версии премии Winline Герои РПЛ.

Церемония награждения проходит в воскресенье, 26 мая. В голосовании Сперцян опередил Данила Пруцева («Спартак») и Антона Миранчука («Локомотив»).

В завершившемся сезоне Сперцян провел 29 матчей в РПЛ, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.