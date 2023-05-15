Богосавац: «В конце сезона «Ахмат» будет выше пятого места в РПЛ»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац оценил перспективы команды после победы над «Динамо» (3:0) в матче 27-го тура РПЛ.

Грозненцы занимают пятое место в турнирной таблице с 46 очками.

«Знаю, что «Ахмат» раньше не был на пятой строчке. Мы с первого тура поставили такую «лестницу» и с каждой игрой поднимались. Думаю, в конце сезона команда будет выше пятого места в турнирной таблице. Есть ли силы превзойти результат? После «Химок» будет все ясно», — приводит Sport24 слова Богосаваца.

В следующем туре «Ахмат» сыграет дома против «Химок», матч состоится 20 мая.