ЦСКА — фаворит гонки за серебро. Но вторым может стать даже «Ахмат»

В 27-м туре ЦСКА обыграл «Торпедо» (3:0) и оторвался от потерявших очки «Ростова» (0:1 от «Сочи») и «Спартака» (1:1 с «Химками») на четыре балла. Чтобы занять второе место армейцам наверняка хватит победы и двух ничьих в оставшихся турах.

При самом фантастическом раскладе серебряные медали может завоевать «Ахмат». Правда, произойдет это только в том случае, если грозненцы одержат три победы, ЦСКА трижды уступит, а «Ростов» и «Спартак», одолев армейцев, не справятся с двумя другими соперниками.

«Ростов», имеющий преимущество над «Спартаком» по личным встречам (4:2 и 1:1), при одинаковых результатах будет выше красно-белых. Дончане станут вторыми, если:

— выиграют три матча, а ЦСКА, уступив ростовчанам, не сможет победить еще «Спартак» или «Краснодар»;

— дважды победят и сыграют вничью с «Краснодаром» или «Ахматом», ЦСКА наберет не более трех очков, «Спартак» хотя бы раз потеряет очки;

— дважды победят и сыграют вничью с ЦСКА, армейцы наберут меньше двух очков со «Спартаком» и «Краснодаром», красно-белые хотя бы раз потеряют очки;

— дважды победят, уступив «Краснодару» или «Ахмату», ЦСКА потеряет очки и со «Спартаком» и с «Краснодаром», красно-белые наберут не более шести очков;

— победят ЦСКА и дважды сыграют вничью, армейцы уступят и в двух других матчах, «Спартак» не справится с «Пари НН» и «Крыльями Советов»;

Обладатель самого легкого календаря на финише чемпионата «Спартак» станет вторым, если:

— выиграет три матча, ЦСКА не сможет победить «Краснодар» или «Ростов», а дончане хотя бы раз потеряют очки;

— дважды победит и сыграет вничью с «Пари НН» или «Крыльями», ЦСКА наберет не более трех очков, а «Ростов» — не более шести;

— дважды победит и сыграет вничью с ЦСКА, армейцы наберут меньше двух очков, «Ростов» — меньше шести;

— дважды добьются успеха, уступив «Пари НН» или «Крыльям», ЦСКА потеряет очки и с «Ростовом» и с «Краснодаром», дончане одержат меньше двух побед;

— победят ЦСКА и дважды сыграют вничью, армейцы во всех трех матчах, «Ростов» наберет менее двух очков с «Краснодаром» и «Ахматом».

Турнирная таблица за пять туров до конца чемпионата

№ И В Н П М О 1. Зенит 27 20 5 2 70-17 65 2. ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54 3. Ростов 27 14 8 5 44-35 50 4. Спартак 27 14 8 5 58-36 50 5. Ахмат 27 14 4 9 44-34 46

Оставшиеся матчи участников гонки за серебром:

28-й тур. 20 мая. Ахмат — Химки. 21 мая. Спартак — ЦСКА, Краснодар — Ростов.

29-й тур. 27 мая. Краснодар — ЦСКА. 28 мая. Спартак — Пари НН, Ростов — Ахмат.

30-й тур. 3 июня. Крылья Советов — Спартак, ЦСКА — Ростов, Ахмат — Краснодар.