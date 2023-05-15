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Сегодня, 01:55

ЦСКА — фаворит гонки за серебро. Но вторым может стать даже «Ахмат»

Кирилл Бурдаков
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 27-м туре ЦСКА обыграл «Торпедо» (3:0) и оторвался от потерявших очки «Ростова» (0:1 от «Сочи») и «Спартака» (1:1 с «Химками») на четыре балла. Чтобы занять второе место армейцам наверняка хватит победы и двух ничьих в оставшихся турах.

При самом фантастическом раскладе серебряные медали может завоевать «Ахмат». Правда, произойдет это только в том случае, если грозненцы одержат три победы, ЦСКА трижды уступит, а «Ростов» и «Спартак», одолев армейцев, не справятся с двумя другими соперниками.

«Ростов», имеющий преимущество над «Спартаком» по личным встречам (4:2 и 1:1), при одинаковых результатах будет выше красно-белых. Дончане станут вторыми, если:

— выиграют три матча, а ЦСКА, уступив ростовчанам, не сможет победить еще «Спартак» или «Краснодар»;

— дважды победят и сыграют вничью с «Краснодаром» или «Ахматом», ЦСКА наберет не более трех очков, «Спартак» хотя бы раз потеряет очки;

— дважды победят и сыграют вничью с ЦСКА, армейцы наберут меньше двух очков со «Спартаком» и «Краснодаром», красно-белые хотя бы раз потеряют очки;

— дважды победят, уступив «Краснодару» или «Ахмату», ЦСКА потеряет очки и со «Спартаком» и с «Краснодаром», красно-белые наберут не более шести очков;

— победят ЦСКА и дважды сыграют вничью, армейцы уступят и в двух других матчах, «Спартак» не справится с «Пари НН» и «Крыльями Советов»;

Обладатель самого легкого календаря на финише чемпионата «Спартак» станет вторым, если:

— выиграет три матча, ЦСКА не сможет победить «Краснодар» или «Ростов», а дончане хотя бы раз потеряют очки;

— дважды победит и сыграет вничью с «Пари НН» или «Крыльями», ЦСКА наберет не более трех очков, а «Ростов» — не более шести;

— дважды победит и сыграет вничью с ЦСКА, армейцы наберут меньше двух очков, «Ростов» — меньше шести;

— дважды добьются успеха, уступив «Пари НН» или «Крыльям», ЦСКА потеряет очки и с «Ростовом» и с «Краснодаром», дончане одержат меньше двух побед;

— победят ЦСКА и дважды сыграют вничью, армейцы во всех трех матчах, «Ростов» наберет менее двух очков с «Краснодаром» и «Ахматом».

Турнирная таблица за пять туров до конца чемпионата

И

В

Н

П

М

О

1.

Зенит

27

20

5

2

70-17

65

2.

ЦСКА

27

16

6

5

51-24

54

3.

Ростов

27

14

8

5

44-35

50

4.

Спартак

27

14

8

5

58-36

50

5.

Ахмат

27

14

4

9

44-34

46

Оставшиеся матчи участников гонки за серебром:

28-й тур. 20 мая. Ахмат — Химки. 21 мая. Спартак — ЦСКА, Краснодар — Ростов.

29-й тур. 27 мая. Краснодар — ЦСКА. 28 мая. Спартак — Пари НН, Ростов — Ахмат.

30-й тур. 3 июня. Крылья Советов — Спартак, ЦСКА — Ростов, Ахмат — Краснодар.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 1 : 0
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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