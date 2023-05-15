ЦСКА — фаворит гонки за серебро. Но вторым может стать даже «Ахмат»
В 27-м туре ЦСКА обыграл «Торпедо» (3:0) и оторвался от потерявших очки «Ростова» (0:1 от «Сочи») и «Спартака» (1:1 с «Химками») на четыре балла. Чтобы занять второе место армейцам наверняка хватит победы и двух ничьих в оставшихся турах.
При самом фантастическом раскладе серебряные медали может завоевать «Ахмат». Правда, произойдет это только в том случае, если грозненцы одержат три победы, ЦСКА трижды уступит, а «Ростов» и «Спартак», одолев армейцев, не справятся с двумя другими соперниками.
«Ростов», имеющий преимущество над «Спартаком» по личным встречам (4:2 и 1:1), при одинаковых результатах будет выше красно-белых. Дончане станут вторыми, если:
— выиграют три матча, а ЦСКА, уступив ростовчанам, не сможет победить еще «Спартак» или «Краснодар»;
— дважды победят и сыграют вничью с «Краснодаром» или «Ахматом», ЦСКА наберет не более трех очков, «Спартак» хотя бы раз потеряет очки;
— дважды победят и сыграют вничью с ЦСКА, армейцы наберут меньше двух очков со «Спартаком» и «Краснодаром», красно-белые хотя бы раз потеряют очки;
— дважды победят, уступив «Краснодару» или «Ахмату», ЦСКА потеряет очки и со «Спартаком» и с «Краснодаром», красно-белые наберут не более шести очков;
— победят ЦСКА и дважды сыграют вничью, армейцы уступят и в двух других матчах, «Спартак» не справится с «Пари НН» и «Крыльями Советов»;
Обладатель самого легкого календаря на финише чемпионата «Спартак» станет вторым, если:
— выиграет три матча, ЦСКА не сможет победить «Краснодар» или «Ростов», а дончане хотя бы раз потеряют очки;
— дважды победит и сыграет вничью с «Пари НН» или «Крыльями», ЦСКА наберет не более трех очков, а «Ростов» — не более шести;
— дважды победит и сыграет вничью с ЦСКА, армейцы наберут меньше двух очков, «Ростов» — меньше шести;
— дважды добьются успеха, уступив «Пари НН» или «Крыльям», ЦСКА потеряет очки и с «Ростовом» и с «Краснодаром», дончане одержат меньше двух побед;
— победят ЦСКА и дважды сыграют вничью, армейцы во всех трех матчах, «Ростов» наберет менее двух очков с «Краснодаром» и «Ахматом».
Турнирная таблица за пять туров до конца чемпионата
|
№
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Зенит
|
27
|
20
|
5
|
2
|
70-17
|
65
|
2.
|
ЦСКА
|
27
|
16
|
6
|
5
|
51-24
|
54
|
3.
|
Ростов
|
27
|
14
|
8
|
5
|
44-35
|
50
|
4.
|
Спартак
|
27
|
14
|
8
|
5
|
58-36
|
50
|
5.
|
Ахмат
|
27
|
14
|
4
|
9
|
44-34
|
46
Оставшиеся матчи участников гонки за серебром:
28-й тур. 20 мая. Ахмат — Химки. 21 мая. Спартак — ЦСКА, Краснодар — Ростов.
29-й тур. 27 мая. Краснодар — ЦСКА. 28 мая. Спартак — Пари НН, Ростов — Ахмат.
30-й тур. 3 июня. Крылья Советов — Спартак, ЦСКА — Ростов, Ахмат — Краснодар.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|0 : 3
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|1 : 0
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6