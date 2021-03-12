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Боец MMA Малыхин заявил, что рад возвращению Квинси Промеса в «Спартак»

15:51
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Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин, выступающий в промоушене ONE FC, поделился своим отношением к возвращению нападающего Квинси Промеса в московский футбольный клуб «Спартак».

«Квинси на месте. Очень рад, что он вернулся. Когда впервые вживую видел матч «Спартака» с «Зенитом», был поражен, какой объем работы выполняет Промес: сколько бегает, дает энергии, заводит партнеров. Он просто работяга. Уверен, что именно он был нужен команде. Своего рода моторчик, который ее заведет. А то ребята натурально спали на поле. «Что, закончилось? Зарплата завтра? Ну хорошо». Они должны понимать, какая нашивка у них на форме, за кого они выступают», — сказал Малыхин в интервью RT.

Промес вернулся в стан столичного клуба в зимнее межсезонье, перейдя из амстердамского «Аякс». Он успел провести два матча и забил один гол.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/russia/news/841788-malyhin-vozvraschenie-promes-spartak

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