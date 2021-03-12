Боец MMA Малыхин заявил, что рад возвращению Квинси Промеса в «Спартак»
Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин, выступающий в промоушене ONE FC, поделился своим отношением к возвращению нападающего Квинси Промеса в московский футбольный клуб «Спартак».
«Квинси на месте. Очень рад, что он вернулся. Когда впервые вживую видел матч «Спартака» с «Зенитом», был поражен, какой объем работы выполняет Промес: сколько бегает, дает энергии, заводит партнеров. Он просто работяга. Уверен, что именно он был нужен команде. Своего рода моторчик, который ее заведет. А то ребята натурально спали на поле. «Что, закончилось? Зарплата завтра? Ну хорошо». Они должны понимать, какая нашивка у них на форме, за кого они выступают», — сказал Малыхин в интервью RT.
Промес вернулся в стан столичного клуба в зимнее межсезонье, перейдя из амстердамского «Аякс». Он успел провести два матча и забил один гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/russia/news/841788-malyhin-vozvraschenie-promes-spartak
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