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Агент: «У Каборе стабильно есть 3-4 предложения от топ-клубов Турции»

15:32
Шарль Каборе. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шарль Каборе. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, рассказал «СЭ» о ситуации с контрактом футболиста с московским клубом. Соглашение 33-летнего игрока из Буркина-Фасо с бело-голубыми заканчивается летом 2021 года.

«Ситуация пока не изменилась, с «Динамо» по продлению контракта мы не общались. Оставим это на конец сезона, там будет понятна ситуация с коронавирусом, плюс, возможно, изменят нынешний лимит на легионеров. Каборе — очень качественный футболист, играет в России уже 8 лет. У него стабильно есть предложения от 3-4 топ-клубов Турции. Посмотрим, как будет. Надеюсь, ситуация с лимитом изменится в лучшую сторону», — сказал Селюк «СЭ».

В нынешнем сезоне Каборе принял участие в 18 официальных матчах за «Динамо», в которых не отличился результативными действиями. Хавбек выступает за москвичей с 2019 года.

(Сергей Федоров)

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