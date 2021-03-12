Агент: «У Каборе стабильно есть 3-4 предложения от топ-клубов Турции»
Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, рассказал «СЭ» о ситуации с контрактом футболиста с московским клубом. Соглашение 33-летнего игрока из Буркина-Фасо с бело-голубыми заканчивается летом 2021 года.
«Ситуация пока не изменилась, с «Динамо» по продлению контракта мы не общались. Оставим это на конец сезона, там будет понятна ситуация с коронавирусом, плюс, возможно, изменят нынешний лимит на легионеров. Каборе — очень качественный футболист, играет в России уже 8 лет. У него стабильно есть предложения от 3-4 топ-клубов Турции. Посмотрим, как будет. Надеюсь, ситуация с лимитом изменится в лучшую сторону», — сказал Селюк «СЭ».
В нынешнем сезоне Каборе принял участие в 18 официальных матчах за «Динамо», в которых не отличился результативными действиями. Хавбек выступает за москвичей с 2019 года.
(Сергей Федоров)
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