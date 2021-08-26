Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» высказался о падении России в таблице коэффициентов УЕФА на 10-е место.

«Нашим клубам не везет так, как повезло «Шерифу» в квалификации в Лигу чемпионов. Они попали в главный еврокубковый турнир, как Золушка на бал. В последние три года ни один наш клуб достойно не выступил в еврокубках. У нас, в первую очередь, не хватает квалификации игроков. Вопрос не только в российских игроках. Начали приезжать легионеры не самого хорошего уровня.

Все говорят о лимите, а я считаю, что проблема далеко не в нем. Раньше легионеры в чемпионате России были гораздо сильнее, чем сейчас. К сожалению, на данный момент РПЛ — неконкурентоспособный чемпионат. Падение в таблице коэффициентов закономерно", — сказал Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА. На девятую позицию поднялась Австрия. На данный момент у австрийцев 31,050 очка. У России осталось 30,682.