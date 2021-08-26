Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча шестого тура Тинькофф РПЛ, в котором «Зенит» сыграет с армейцами.

«Зенит» является фаворитом в этой встрече. У этой команды игроки намного опытнее. Это большое преимущество не только для этой игры, но и для дальнейших матчей. Даже если ЦСКА обыграет «Зенит», то не сможет постоянно показывать такой результат. Допустим, эти две команды играют между собой 10 игр. Я уверен, что шесть или семь из них выиграет «Зенит». Питерская команда не только в этом сезоне показывает хорошие результаты. Команда хорошо играет в важных встречах, набирает очки.

Думаю, что «Зенит» в этой встрече подтвердит, что является сильнейшей командой в России. ЦСКА неплохо начали, но такие важные встречи пока не очень хорошо даются команде. В Европе тоже неудачно все сложилось. Я бы хотел, чтобы ЦСКА играл в Европе, но для этого надо обыгрывать сильные команды в РПЛ. Это будет тяжелая игра для ЦСКА, которая покажет, готова ли команда бороться за высокие места или нет", — сказал Ярошик в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Встреча «Зенит» — ЦСКА пройдет 26 августа в Санкт-Петербурге. Начало в 20.45 по московскому времени.