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Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА

00:22
УЕФА. Фото Twitter
УЕФА. Фото Twitter
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Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА. На девятую позицию поднялась Австрия.

Австрия обошла Россию благодаря победе «Зальцбурга» над «Бреннбю» (2:1) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Австрийский клуб пробился в групповой этап, что позволило добавить бонусные очки к коэффициенту страны.

На данный момент у австрийцев 31,050 очка. У России осталось 30,682. Ранее «Рубин» и «Сочи» вылетели из Лиги конференций, а «Спартак» не сумел пройти в Лигу чемпионов. В ЛЧ Россию представит «Зенит», в Лиге Европы сыграют «Локомотив» и «Спартак».

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Евгений Петров все материалы автора

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