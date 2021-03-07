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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Алекс Крал: «С такой же мотивацией и самоотдачей нужно провести следующий матч»

21:50
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал остался доволен исходом матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (6:1).

«Очень важная игра, ребята! Шесть голов в ворота «Краснодара». Также рад, что смог помочь своим партнерам голевой передачей. Теперь с такой же мотивацией и самоотдачей нужно провести следующий матч», — написал чех в Twitter.

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