Алекс Крал: «С такой же мотивацией и самоотдачей нужно провести следующий матч»
21:50
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал остался доволен исходом матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (6:1).
«Очень важная игра, ребята! Шесть голов в ворота «Краснодара». Также рад, что смог помочь своим партнерам голевой передачей. Теперь с такой же мотивацией и самоотдачей нужно провести следующий матч», — написал чех в Twitter.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
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