Алекс Крал: «С такой же мотивацией и самоотдачей нужно провести следующий матч»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал остался доволен исходом матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (6:1).

«Очень важная игра, ребята! Шесть голов в ворота «Краснодара». Также рад, что смог помочь своим партнерам голевой передачей. Теперь с такой же мотивацией и самоотдачей нужно провести следующий матч», — написал чех в Twitter.