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Сегодня, 10:36

Белоус заявил, что Ренан может дебютировать за «Зенит» уже в первом весеннем матче РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный функционер Юрий Белоус заявил, что новичок петербургского «Зенита» Роберт Ренан может дебютировать в основном составе команды уже в первом матче весенней части чемпионата России.

«У каждого игрока акклиматизация к новым условиям проходит по-разному. Одному, чтобы привыкнуть к новой среде, нужно несколько месяцев. А другой способен сыграть с листа и в первом же матче будет полезен своей команде. Если Ренан до приезда в «Зенит» активно тренировался и находится в хорошем состоянии, его можно выпустить в «основе» уже в стартовом поединке. Тем более, питерцы будут открывать весенний сезон дома. Практика показывает, что дебютировать перед своими трибунами гораздо проще», — приводит слова Белоуса Betonmobile.ru.

19-летний бразильский защитник Роберт Ренан присоединился к футболистам «Зенита» в конце февраля. Весеннюю часть чемпионата питерцы откроют в субботу домашним матчем против «Пари Нижний Новгород».

Источник: https://betonmobile.ru/yuriy-belous-renan-mozhet-debyutirovat-za-zenit-uzhe-v-pervom-vesennem-matche-premer-ligi
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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