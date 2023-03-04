Белоус заявил, что Ренан может дебютировать за «Зенит» уже в первом весеннем матче РПЛ

Известный футбольный функционер Юрий Белоус заявил, что новичок петербургского «Зенита» Роберт Ренан может дебютировать в основном составе команды уже в первом матче весенней части чемпионата России.

«У каждого игрока акклиматизация к новым условиям проходит по-разному. Одному, чтобы привыкнуть к новой среде, нужно несколько месяцев. А другой способен сыграть с листа и в первом же матче будет полезен своей команде. Если Ренан до приезда в «Зенит» активно тренировался и находится в хорошем состоянии, его можно выпустить в «основе» уже в стартовом поединке. Тем более, питерцы будут открывать весенний сезон дома. Практика показывает, что дебютировать перед своими трибунами гораздо проще», — приводит слова Белоуса Betonmobile.ru.

19-летний бразильский защитник Роберт Ренан присоединился к футболистам «Зенита» в конце февраля. Весеннюю часть чемпионата питерцы откроют в субботу домашним матчем против «Пари Нижний Новгород».