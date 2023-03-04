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Кавазашвили: «Если Бакаева будут держать в запасе, то надо уходить из «Зенита»

Кавазашвили высказался о ситуации Бакаева в «Зените»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о ситуации Зелимхана Бакаева в «Зените».

«Вам никто не ответит, когда Зелимхан Бакаев станет стартовым игроком, потому что в команде много перспективных футболистов. Когда «Зенит» брал Зелимхана, я-то думал, они его сразу будут ставить в стартовый состав. Бакаев уже блистал бы своей игрой в Питере, но его глубоко посадили в запас. Это отрицательно действует на его футбольные навыки. Если они его там будут держать, надо уходить! Он игрок очень хороший, играть может. Не уверен, что Бакаев станет стабильным игроком «Зенита», потому его должны ставить в состав. А мы этого не видим, к сожалению», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Бакаев перешел в «Зенит» прошлым летом из «Спартака» в статусе свободного агента. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 21 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил два мяч и сделал две голевые передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-04-kavazashvili-bakayev-blistalby-v-zenite-no-yego-posadili-gluboko-v-zapas-yesli-budut-tam-derzhat-nado-ukhodit
Анзор Кавазашвили
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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3
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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