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28 февраля, 14:30

Баженов рассказал о перспективах ушедших в аренду из «Спартака» Мелешина и Лайкина

Виктория Кравченко
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Менеджер «Спартака» по футболистам в аренде Никита Баженов в рассказал, что думает об игре Павла Мелешина и Максима Лайкина, выступающих на правах аренды за другие клубы.

Мелешин провел сборы с минским «Динамо», а «Лайкин» — с тульским «Арсеналом».

— Мне бы очень хотелось, чтобы Пашка реализовал те качества, которые у него, несомненно, есть. Он сразу начал хорошо, несмотря на то что это товарищеский контрольный матч. Это все равно важно и нужно.

Макс пришел в команду в конце сборов и провел несколько матчей, хоть и не полностью. Он потихоньку вписывается в коллектив. У него тоже есть все качества, чтобы закрепиться в основном составе и выходить на новый уровень. Я не сомневаюсь в Максе, он суперпрофессионал и большой фанат футбола. Я думаю, что у него должно все сложиться. По крайней мере, он точно будет отдавать все свои силы, — цитирует

«Спартак» после 18 туров в этом сезоне РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/bazhenov-vyskazalsya-o-perspektivakh-ushedshikh-v-arendu-iz-spartaka-melyoshina-i-laikina-338575/
Никита Баженов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
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Ростов – Краснодар
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 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
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