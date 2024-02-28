Баженов рассказал о перспективах ушедших в аренду из «Спартака» Мелешина и Лайкина

Менеджер «Спартака» по футболистам в аренде Никита Баженов в рассказал, что думает об игре Павла Мелешина и Максима Лайкина, выступающих на правах аренды за другие клубы.

Мелешин провел сборы с минским «Динамо», а «Лайкин» — с тульским «Арсеналом».

— Мне бы очень хотелось, чтобы Пашка реализовал те качества, которые у него, несомненно, есть. Он сразу начал хорошо, несмотря на то что это товарищеский контрольный матч. Это все равно важно и нужно.

Макс пришел в команду в конце сборов и провел несколько матчей, хоть и не полностью. Он потихоньку вписывается в коллектив. У него тоже есть все качества, чтобы закрепиться в основном составе и выходить на новый уровень. Я не сомневаюсь в Максе, он суперпрофессионал и большой фанат футбола. Я думаю, что у него должно все сложиться. По крайней мере, он точно будет отдавать все свои силы, — цитирует

«Спартак» после 18 туров в этом сезоне РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками.