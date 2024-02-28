Романцев — о Чалове: «Опыт в «Базеле» поможет ему в Европе. Но уезжать или нет — его выбор»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем форварда ЦСКА Федора Чалова.

— Андрей Канчельскис уверен: Федору Чалову нужно уезжать в Европу сейчас, иначе он упустит момент. А как считаете вы?

— Думаю, словам Андрея, которому отведено почетное место в клубном музее «Манчестер Юнайтед», можно доверять. В то же время многое зависит от того, кому Федор в Европе интересен. Пока это на публику не выносится. Но если самому Чалову известны эти клубы, то предстоит принять решение, от которого может зависеть его будущее. Рецепта, как здесь не ошибиться, не существует. Можно только дать совет — побольше узнать о новой команде, изучить ее игровую манеру, присмотреться к конкурентам по позиции. Если чувствует, что потянет, можно и рискнуть. Если сомневается, стоит еще раз взвесить все за и против.

Не возьмусь судить о необходимость отъезда в Европу — это личный выбор Чалова. Но если он все-таки решится, то ему точно пригодится опыт выступления в «Базеле». Федор там окреп и прочувствовал европейский футбол. Ему не придется начинать с нуля.

В любом случае всем, кто собирается заиграть в Европе, можно лишь порекомендовать обратиться к тому же Андрею Канчельскису или к Александру Головину, у которых там получилось, — сказал Романцев «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний Чалов провел 26 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с армейцами рассчитан до конца года.

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