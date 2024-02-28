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28 февраля, 14:35

Литвинов назвал условие, при котором покинет «Спартак» ради перехода в европейский клуб

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался по поводу своего возможного трансфера в одну из команд Европы.

«Что должно произойти, чтобы я ушел из «Спартака» в европейский клуб? Предложение, которое устроит клуб. Но перед этим, конечно, хочется выиграть чемпионство со «Спартаком». Когда клуб выиграл титул в прошлый раз, я подавал мячи. Это незабываемые эмоции», — приводит слова Литвинова Sports.ru.

Литвинов является воспитанником академии «Спартака». Всего в составе первой команды красно-белых он провел 84 матча, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. При этом на счету хавбека 4 сыгранных встречи за сборную России.

Действующий контракт 22-летнего полузащитника рассчитан до конца сезона-2025/26. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Источник: Sports.ru
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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