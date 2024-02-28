Литвинов назвал условие, при котором покинет «Спартак» ради перехода в европейский клуб

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался по поводу своего возможного трансфера в одну из команд Европы.

«Что должно произойти, чтобы я ушел из «Спартака» в европейский клуб? Предложение, которое устроит клуб. Но перед этим, конечно, хочется выиграть чемпионство со «Спартаком». Когда клуб выиграл титул в прошлый раз, я подавал мячи. Это незабываемые эмоции», — приводит слова Литвинова Sports.ru.

Литвинов является воспитанником академии «Спартака». Всего в составе первой команды красно-белых он провел 84 матча, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. При этом на счету хавбека 4 сыгранных встречи за сборную России.

Действующий контракт 22-летнего полузащитника рассчитан до конца сезона-2025/26. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.