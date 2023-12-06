Балахнин: «Есть команды, которые не показывают тот футбол, который ждут руководители»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о возможных тренерских перестановках в РПЛ во время зимней паузы.

«Вероятность есть всегда, исключать нельзя такое, но сейчас с уверенностью сказать, в каком клубе это произойдет, я не могу. Все может решиться после последнего тура перед зимней паузой. Как будут располагаться команды, какие у них будут перспективы. Сейчас, наверное, нет смысла об этом говорить. Есть «Сочи», где вакантное место главного тренера. Есть ряд команд, которые не показывают тот футбол, который ждут руководители», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

3 декабря с поста главного тренера «Сочи» был уволен Александр Точилин.