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Сегодня, 19:45

Балахнин: «Есть команды, которые не показывают тот футбол, который ждут руководители»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о возможных тренерских перестановках в РПЛ во время зимней паузы.

«Вероятность есть всегда, исключать нельзя такое, но сейчас с уверенностью сказать, в каком клубе это произойдет, я не могу. Все может решиться после последнего тура перед зимней паузой. Как будут располагаться команды, какие у них будут перспективы. Сейчас, наверное, нет смысла об этом говорить. Есть «Сочи», где вакантное место главного тренера. Есть ряд команд, которые не показывают тот футбол, который ждут руководители», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

3 декабря с поста главного тренера «Сочи» был уволен Александр Точилин.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
Сергей Балахнин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
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Ахмат – Ростов
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
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 - : -
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