Агент Сулейманова: «Локомотив» выкупит Тимура, если он выполнит условия в трудовом соглашении»

Агент нападающего Тимура Сулейманова Вадим Шпинев рассказал, когда «Локомотив» может выкупить футболиста. Права на форварда принадлежат «Пари НН».

«У нас идет разговор между „Пари НН“ и „Локомотивом“. Московский клуб выкупит Сулейманова только в том случае, если он выполнит условия в трудовом соглашении. Если он не выполняет условия, значит, клуб не выкупает. В „Локомотиве“ довольны игрой Тимура», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В «Локомотиве» Сулейманов играет на правах аренды до конца сезона-2023/24. На данный момент он провел 14 матчей за железнодорожников, забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.