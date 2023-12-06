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Агент Сулейманова: «Локомотив» выкупит Тимура, если он выполнит условия в трудовом соглашении»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент нападающего Тимура Сулейманова Вадим Шпинев рассказал, когда «Локомотив» может выкупить футболиста. Права на форварда принадлежат «Пари НН».

«У нас идет разговор между „Пари НН“ и „Локомотивом“. Московский клуб выкупит Сулейманова только в том случае, если он выполнит условия в трудовом соглашении. Если он не выполняет условия, значит, клуб не выкупает. В „Локомотиве“ довольны игрой Тимура», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В «Локомотиве» Сулейманов играет на правах аренды до конца сезона-2023/24. На данный момент он провел 14 матчей за железнодорожников, забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Вадим Шпинев
Тимур Сулейманов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
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