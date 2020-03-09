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Бакаев сыграет в шлеме. Это последствия сотрясения в дерби с ЦСКА

16:35
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вышел на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара» в шлеме.

Это связано с тем, что 23-летний хавбек получил сотрясение в четвертьфинале Кубка России против ЦСКА (3:2).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 4118
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Как сыграют «Спартак» и «Краснодар» в матче 21-го тура чемпионата?
«Спартак» победит с крупным счетом
5.0%
«Спартак» победит с разностью в один-два мяча
44.1%
Будет нулевая ничья
2.4%
Будет результативная ничья
20.4%
«Краснодар» победит с крупным счетом
5.0%
«Краснодар» победит с разностью в один-два мяча
23.3%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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