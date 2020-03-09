Бакаев сыграет в шлеме. Это последствия сотрясения в дерби с ЦСКА
16:35
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вышел на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара» в шлеме.
Это связано с тем, что 23-летний хавбек получил сотрясение в четвертьфинале Кубка России против ЦСКА (3:2).
? Вышли! Вперёд, красно-белые!#СпартакКраснодар #Нетто90 pic.twitter.com/blmByHjBRb— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 9, 2020
Результаты опроса
проголосовало: 4118Все опросы
Как сыграют «Спартак» и «Краснодар» в матче 21-го тура чемпионата?
«Спартак» победит с крупным счетом
5.0%
«Спартак» победит с разностью в один-два мяча
44.1%
Будет нулевая ничья
2.4%
Будет результативная ничья
20.4%
«Краснодар» победит с крупным счетом
5.0%
«Краснодар» победит с разностью в один-два мяча
23.3%