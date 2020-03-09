Бакаев сыграет в шлеме. Это последствия сотрясения в дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вышел на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара» в шлеме.

Это связано с тем, что 23-летний хавбек получил сотрясение в четвертьфинале Кубка России против ЦСКА (3:2).