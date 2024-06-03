Деменко: «В «Пари НН» творится чехарда после ухода Юрана»

Бывший игрок сборной России Максим Деменко поделился мнением о стыковых матчах за участие в РПЛ между «Пари НН» и «Арсеналом».

«Мне понравилось, как «Арсенал» сыграл на выезде в Нижнем Новгороде, причем Александр Сторожук сказал, что у них была очень тяжелая дорога и он благодарен ребятам, что они отработали и бьются. В любом случае, мне очень понравилось, как «Арсенал» сыграл против «Пари НН». В Нижнем Новгороде вообще какая-то чехарда творится после ухода Юрана. Видно, что в команде игроки, которые в Премьер-лиге поиграли достаточно. Но... Это не тот «Пари НН», — приводит слова Деменко «Газета.ru».

«Пари НН» обыграл «Арсенал» во втором стыковом матче (2:0) и по результатам двух встреч (3:2) сохранил прописку в РПЛ.