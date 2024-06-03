Педро: «Буду отдавать «Зениту» все силы и, дай бог, стану здесь кумиром»

Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Я не думаю об этом. Мое будущее пока здесь. Что будет дальше, знает только Бог. Пока что я сосредоточен на «Зените». Буду отдавать этому клубу все силы и, дай бог, стану здесь кумиром», — сказал Педро «СЭ».

Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из бразильского «Коринтианса». Контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до декабря 2028 года.