Гендир «Ахмата» Айдамиров: «Мы в хороших отношениях с новым президентом клуба»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях с новым президентом команды Ахматом Кадыровым.

«В очень хороших отношениях, в ежедневном общении. Молодой? Ну и что? Говорят, не Боги горшки обжигают. Главное, у него есть желание — а мы в остальном поможем. Все хорошо! Ахмат в «Ахмате» — разве может быть плохо?» — сказал Айдамиров «СЭ».

23 мая стало известно, что пост президента «Ахмата» покинул Магомед Даудов. Он занимал свою должность почти 13 лет. Вместо него был назначен министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту 18-летний Ахмат Кадыров, который является сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.