«Оренбург» продлил контракт с главным тренером Деограсией

«Оренбург» продлил контракт с испанским тренером Давидом Деограсией, сообщает пресс-служба клуба.

51-летний специалист возглавил «Оренбург» в августе прошлого года. За это время команда провела 33 матча во всех турнирах, в которых одержала 12 побед, потерпела 12 поражений и девять раз сыграла вничью.

«Оренбург» по итогам сезона-2023/24 РПЛ занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.