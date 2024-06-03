Защитник ЦСКА Дивеев подвел итоги РПЛ сезона-2023/24

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оценил сезон-2023/24 чемпионата России.

— В этом сезоне была одна из интереснейших концовок РПЛ. Кубок тоже был интересный, вчера был на финале Кубка России. За кого болел? За ЦСКА, — заявил Дивеев.

После 30 туров РПЛ ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Чемпионом России стал питерский «Зенит». Вторым стал «Краснодар», «Динамо» — третий.