Филимонов сомневается, что Станкович приведет «Спартак» к чемпионству

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о назначении главным тренером красно-белых сербского специалиста Деяна Станковича.

«Ожидал ли увидеть фамилию Станковича в «Спартаке»? Тренеры меняются регулярно, поэтому... Кого назначили, того назначили. Сможет ли новый тренер привести красно-белых к чемпионству? По большому счету, нет. Я же не знаю, как он тренирует, как осуществляет с командой какую-то свою политику», — заявил Филимонов «РБ Спорт».

До «Спартака» Станкович тренировал сербскую «Црвену Звезду», итальянскую «Сампдорию», а также венгерский «Ференцварош».