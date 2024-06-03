Карасев рассказал, где проведет отпуск после завершения сезона

Российский арбитр Сергей Карасев ответил на вопрос «СЭ» о планах после завершения сезона-2023/24.

«Отдохну немного с семьей в России. Но уже в начале июля сборы, будем готовиться», — сказал Карасев «СЭ».

Специалист был главным судьей заключительного матча сезона — суперфинала FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит» (1:2). После встречи он признался «СЭ», что после игры не осталось никаких эмоций и сил.