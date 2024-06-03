Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:47

Шнапцев: «Никаких мыслей, что «Пари НН» может вылететь, даже близко не было»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Пари НН» Максим Шнапцев поделился мнением о переходных матчах против «Арсенала» за право остаться в РПЛ.

— После поражения в первом матче зашли в раздевалку и сказали, что ничего страшного не случилось и за два матча мы Тулу точно должны обыгрывать, — приводит слова Шнапцева «Известия». — Если бы не верили в это, не было бы смысла оставаться в РПЛ. Поэтому все были заряжены и настроены. Никаких мыслей, что мы можем вылететь, даже близко не было.

— Еще в марте команда была на достаточно комфортном десятом месте, имела отрыв от зоны переходных матчей. Почему растеряли это преимущество?

— Много травм было. У нас выбыли ключевые игроки — в первую очередь, Мамаду (Майга. — «Известия»). Мамаду, в частности, я хочу сказать: «Брат, всё будет отлично! Я тебя жду на поле, мы все тебя ждем». Благодаря травмам такая ситуация и получилась в конце сезона. Кроме того, немножко пропал фарт. Но в ответном стыковом матче получилось вывезти на характере. Поэтому всей команде хочу сказать спасибо. Они — безумные молодцы.

«Пари НН» обыграл «Арсенал» во втором стыковом матче (2:0) и по результатам двух встреч (3:2) сохранил прописку в РПЛ.

Источник: https://iz.ru/1705891/aleksei-fomin/vklad-cherchesova-v-nash-uspekh-ochen-bolshoi
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились в 2023 году
Махачев может стать лучшим российским бойцом в истории ММА
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Нереальный Латышонок, слезы Калининграда, дьявольское везение Семака и самый безумный сезон в истории российского футбола. Что случилось в финале Кубка России «Зенит» - «Балтика»
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Стыковые матчи РПЛ — ФНЛ: «Пари НН» — «Арсенал» и «Урал» — «Акрон»
Деменко: «В «Пари НН» творится чехарда после ухода Юрана»
Илич: «Важно, что «Пари НН» остался в РПЛ»
В «Пари НН» заявили, что главный тренер Илич останется в команде на следующий сезон
Игроки «Пари НН» получат призовые за сохранение прописки в РПЛ
Мелик-Гусейнов: «С «Арсеналом» был валидольный матч, все были на пределе эмоций»
ВРИО губернатора Тульской области подвел итоги выступления «Арсенала» в нынешнем сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская: «Семак — лучший тренер в России»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости