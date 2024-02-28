Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Бабурин — о сериале «Слово пацана»: «Не разделяю восторга. «Бригада» круче»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин в интервью «СЭ» оценил сериал «Слово пацана».

— Во всех клубах, где ты играл, тебя называли главным киноманом. Фильм, который ты можешь пересматривать вечно?

— «Назад в будущее». Много раз пересматривал «Гарри Поттера» целиком. Хотя любимый жанр — это триллер, в идеале с максимально неожиданным сюжетом. Или картины, основанные на реальных событиях, — я их сначала смотрю, а после обязательно читаю. Из последнего впечатлило «Общество снега» — испанский фильм про авиакатастрофу 1972 года. Очень тяжелая история.

— А ты больше по фильмам или по сериалам?

— Скорее по фильмам. Ну, или мини-сериалы. Если больше трех сезонов, в которых по 30-40 серий, стараюсь их избегать.

— Как тебе «Слово пацана»?

— Абсолютно не разделяю восторга, особенно в таких масштабах. У «Слова пацана» первое время оценка была выше, чем у «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили». Это как? Плюс волей-неволей сравниваешь этот сериал с «Бригадой». Хотя, по-моему, там без шансов.

— «Бригада» круче?

— Конечно! Можно восхищаться пиар-кампанией, игрой актеров, но сказать, что я хочу пересмотреть «Слово пацана» или что я безумно переживал и сочувствовал каким-то персонажам и вообще всей этой истории, не могу. Посмотреть пришлось, потому что был слишком большой резонанс, шум. Рецензия: абсолютно нормальный сериал, чуть выше среднего. Было интересно, тем более что он в каком-то смысле тоже основан на реальных событиях. Я вот жил в Казани и не предполагал, что все эти истории там происходили. Но супервосторга «Слово пацана» у меня не вызвало, — сказал Бабурин «СЭ».

30-летний Бабурин играет за «Торпедо» с 2022 года. До этого он выступал за «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».

Полностью интервью Егора Бабурина читайте на сайте «СЭ».

Егор Бабурин
Футбол
1
2
Читайте также
Экс-футболисты сборной России проявляют себя в хоккее
«Детройт» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ
СК РФ возбудил почти 1,5 тыс. дел по обстрелам приграничных регионов России
Посол Мирошник предложил признать террористическими организациями ГУР, СБУ и ВСУ
Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским
Американский боксер Севейдж захотел получить российское гражданство
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабурин — о спасении Чернова: «Подарил ему обложку на паспорт. Тот сейв прогремел на весь мир»

Мусаев вспомнил, как играл в молодежной команде «Анжи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости