Бабурин — о сериале «Слово пацана»: «Не разделяю восторга. «Бригада» круче»
Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин в интервью «СЭ» оценил сериал «Слово пацана».
— Во всех клубах, где ты играл, тебя называли главным киноманом. Фильм, который ты можешь пересматривать вечно?
— «Назад в будущее». Много раз пересматривал «Гарри Поттера» целиком. Хотя любимый жанр — это триллер, в идеале с максимально неожиданным сюжетом. Или картины, основанные на реальных событиях, — я их сначала смотрю, а после обязательно читаю. Из последнего впечатлило «Общество снега» — испанский фильм про авиакатастрофу 1972 года. Очень тяжелая история.
— А ты больше по фильмам или по сериалам?
— Скорее по фильмам. Ну, или мини-сериалы. Если больше трех сезонов, в которых по 30-40 серий, стараюсь их избегать.
— Как тебе «Слово пацана»?
— Абсолютно не разделяю восторга, особенно в таких масштабах. У «Слова пацана» первое время оценка была выше, чем у «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили». Это как? Плюс волей-неволей сравниваешь этот сериал с «Бригадой». Хотя, по-моему, там без шансов.
— «Бригада» круче?
— Конечно! Можно восхищаться пиар-кампанией, игрой актеров, но сказать, что я хочу пересмотреть «Слово пацана» или что я безумно переживал и сочувствовал каким-то персонажам и вообще всей этой истории, не могу. Посмотреть пришлось, потому что был слишком большой резонанс, шум. Рецензия: абсолютно нормальный сериал, чуть выше среднего. Было интересно, тем более что он в каком-то смысле тоже основан на реальных событиях. Я вот жил в Казани и не предполагал, что все эти истории там происходили. Но супервосторга «Слово пацана» у меня не вызвало, — сказал Бабурин «СЭ».
30-летний Бабурин играет за «Торпедо» с 2022 года. До этого он выступал за «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».
Полностью интервью Егора Бабурина читайте на сайте «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5