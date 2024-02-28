Бабурин — о сериале «Слово пацана»: «Не разделяю восторга. «Бригада» круче»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин в интервью «СЭ» оценил сериал «Слово пацана».

— Во всех клубах, где ты играл, тебя называли главным киноманом. Фильм, который ты можешь пересматривать вечно?

— «Назад в будущее». Много раз пересматривал «Гарри Поттера» целиком. Хотя любимый жанр — это триллер, в идеале с максимально неожиданным сюжетом. Или картины, основанные на реальных событиях, — я их сначала смотрю, а после обязательно читаю. Из последнего впечатлило «Общество снега» — испанский фильм про авиакатастрофу 1972 года. Очень тяжелая история.

— А ты больше по фильмам или по сериалам?

— Скорее по фильмам. Ну, или мини-сериалы. Если больше трех сезонов, в которых по 30-40 серий, стараюсь их избегать.

— Как тебе «Слово пацана»?

— Абсолютно не разделяю восторга, особенно в таких масштабах. У «Слова пацана» первое время оценка была выше, чем у «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили». Это как? Плюс волей-неволей сравниваешь этот сериал с «Бригадой». Хотя, по-моему, там без шансов.

— «Бригада» круче?

— Конечно! Можно восхищаться пиар-кампанией, игрой актеров, но сказать, что я хочу пересмотреть «Слово пацана» или что я безумно переживал и сочувствовал каким-то персонажам и вообще всей этой истории, не могу. Посмотреть пришлось, потому что был слишком большой резонанс, шум. Рецензия: абсолютно нормальный сериал, чуть выше среднего. Было интересно, тем более что он в каком-то смысле тоже основан на реальных событиях. Я вот жил в Казани и не предполагал, что все эти истории там происходили. Но супервосторга «Слово пацана» у меня не вызвало, — сказал Бабурин «СЭ».

30-летний Бабурин играет за «Торпедо» с 2022 года. До этого он выступал за «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».

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