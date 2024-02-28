Бабурин — о Кафанове: «Потрясающий тренер и человек. Называем его профессором вратарей»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы с тренером вратарей сборной России и «Ростова» Виталием Кафановым.

— Из Питера ты уезжал в Казань, где поработал с Виталием Кафановым. Объясни, почему все вратари от него в диком восторге?

— В первую очередь это энергетика. А еще огромная любовь к игрокам, к своей работе — он же автор многих фильмов и книг. Мы называем его профессором вратарей России. Не удивительно, что все, кто у него тренировался, так ценят эти моменты. Кафанов — потрясающий тренер и человек.

— Самый ценный совет, который ты от него услышал?

— Я пришел в «Рубин» в том возрасте, когда для меня все подсказы были ценными и очень важными. Кафанов всегда говорит: «Хороший вратарь — умный вратарь». Это ключевая вещь. Остальное: мышцы, технику — можно улучшить и наработать. А вот мышление, самоанализ, то, что у тебя в голове, — нет.

С Витальичем мы до сих пор на связи. Он и на этом сборе был на нашей игре с «Пари НН» — после мы обсудили вратарские моменты. Он всегда открыт для диалога, бывает, сам говорит: «Если есть вопросы, сомнения, обращайся в любой момент». Кафанов — он такой! — сказал Бабурин «СЭ».

30-летний Бабурин играет за «Торпедо» с 2022 года. До этого он выступал за «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».