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28 февраля, 09:45

Бабурин — о Кафанове: «Потрясающий тренер и человек. Называем его профессором вратарей»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Егор Бабурин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы с тренером вратарей сборной России и «Ростова» Виталием Кафановым.

— Из Питера ты уезжал в Казань, где поработал с Виталием Кафановым. Объясни, почему все вратари от него в диком восторге?

— В первую очередь это энергетика. А еще огромная любовь к игрокам, к своей работе — он же автор многих фильмов и книг. Мы называем его профессором вратарей России. Не удивительно, что все, кто у него тренировался, так ценят эти моменты. Кафанов — потрясающий тренер и человек.

— Самый ценный совет, который ты от него услышал?

— Я пришел в «Рубин» в том возрасте, когда для меня все подсказы были ценными и очень важными. Кафанов всегда говорит: «Хороший вратарь — умный вратарь». Это ключевая вещь. Остальное: мышцы, технику — можно улучшить и наработать. А вот мышление, самоанализ, то, что у тебя в голове, — нет.

С Витальичем мы до сих пор на связи. Он и на этом сборе был на нашей игре с «Пари НН» — после мы обсудили вратарские моменты. Он всегда открыт для диалога, бывает, сам говорит: «Если есть вопросы, сомнения, обращайся в любой момент». Кафанов — он такой! — сказал Бабурин «СЭ».

30-летний Бабурин играет за «Торпедо» с 2022 года. До этого он выступал за «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».

Егор Бабурин. «Перед взвешиванием Карпин говорил: «Ну что, жиробасы...» Нойер, «Слово пацана»: интервью Бабурина
Егор Бабурин
Футбол
Виталий Кафанов
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Бабурин — о Карпине: «Перед взвешиванием он говорил вратарям: «Ну что, жиробасы!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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