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Ашот Хачатурянц высказался о назначении Витора Перейры новым главой департамента судейства

18:15
Ашот Хачатурянц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ашот Хачатурянц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о назначении португальца Витора Мелу Перейры новым руководителем департамента судейства.

«С удовольствием хотел бы объявить о начале сотрудничества с Витором Перейрой. Это уникальный человек. Он сочетает в себе богатейший уровень профессионального судьи вместе с человеком, который был функционером в этой области на протяжении многих лет. Именно такое сочетание качеств необходимо судейскому корпусу для успешного завершения реформы, которая была начата почти год назад.

Перед Витором стоит несколько задач: анализ текущего судейства в России, реформа системы обучения судей. Это очень важный для нас момент. Также одной из задач является создание единой методологической базы для обучения. Витор является автором книги «Таланты и наставники». Она станет одним из учебников для нашей судей.

Думаю, что до конца года Витор составит дорожную карту своей работы. Мы рассчитываем, что она будет проведена в ближайшие два года с возможным дальнейшим продолжением. Но до конца года мы надеемся получить эту дорожную карту по тем шагам, которые будут предприняты», — сказал Хачатурянц.

В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, руководил судейством в Португалии, Греции и Чехии.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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