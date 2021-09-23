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Витор Перейра рассказал о направлениях работы на посту главы департамента судейства РФС

18:10
Витор Перейра. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Витор Перейра. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель департамента судейства РФС Витор Мелу Перейра рассказал о направлениях работы на этом посту.

«Нашу работу можно разделить на два направления. Первое — соревнования высшего уровня, где мы будем работать над улучшением уровня судейства, над тем, чтобы судьи получали сертификаты ВАР, над качеством взаимодействия судей на поле.  Второе — более широкое направление, где мы будем улучшать систему образования судьей. Будем помогать выстраивать карьерную пирамиду. Чтобы судьи могли развивать свою карьеру.  Также еще одним важным компонентом будет выработка единства к интерпретации моментов, чтобы матчи нашего чемпионата были быстрее и радовали глаз зрителя. Над этим мы будем работать. У нас уже еще четкая структура, есть судейский комитет, есть академия. Я надеюсь, что вместе мы сможем сделать так, чтобы уровень футбола в России стал лучше», — сказал Перейра.

64-летний экс-арбитр категорий ФИФА и УЕФА работал на матчах ЧМ 1998 и 2002 годов, а также судил финальные матчи еврокубков в 2000-е. В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, руководил судейством в Португалии, Греции и Чехии.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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