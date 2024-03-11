Нападающий «Факела» Марков ответил «Спартаку» на критику стадиона в Воронеже: «Для нас все поля прекрасные»

Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился с «СЭ» секретом успеха команды в матче со «Спартаком».

В 20-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2). Игра проходила на стадионе «Лужники».

В октябре 2023 года, после того как воронежцы обыграли красно-белых дома (2:0) в игре 13-го тура чемпионата России, московская команда раскритиковала состояние поля на «Центральном стадионе профсоюзов».

— Может, для «Спартака» это поле тоже было плохое. Для нас вообще все поля прекрасные.

— В чем секрет успеха?

— В каждодневной работе. Мы все трудяги. Вчера отработали больше, чем на 100 процентов.

— Могли бы забить третий гол?

— Да нет, наверное. Двух хватит, — сказал Марков корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

«Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.