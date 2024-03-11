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11 марта, 07:50

Нападающий «Факела» Марков ответил «Спартаку» на критику стадиона в Воронеже: «Для нас все поля прекрасные»

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Футболист Евгений Марков
Евгений Марков.
Фото Global Look Press

Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился с «СЭ» секретом успеха команды в матче со «Спартаком».

В 20-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2). Игра проходила на стадионе «Лужники».

В октябре 2023 года, после того как воронежцы обыграли красно-белых дома (2:0) в игре 13-го тура чемпионата России, московская команда раскритиковала состояние поля на «Центральном стадионе профсоюзов».

— Может, для «Спартака» это поле тоже было плохое. Для нас вообще все поля прекрасные.

— В чем секрет успеха?

— В каждодневной работе. Мы все трудяги. Вчера отработали больше, чем на 100 процентов.

— Могли бы забить третий гол?

— Да нет, наверное. Двух хватит, — сказал Марков корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

«Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.

Евгений Марков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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