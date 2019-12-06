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«Арсенал» опубликовал победное фото из раздевалки после разгрома «Локомотива»

6 декабря 2019, 23:02
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Тульский «Арсенал» в Twitter опубликовал командную фотографию после победы в матче 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (4:0).

Команда Юрия Семина с 34 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» набрал 25 очков, опередил «Динамо» и поднялся на шестое место.

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