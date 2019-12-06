«Арсенал» опубликовал победное фото из раздевалки после разгрома «Локомотива»
6 декабря 2019, 23:02
Тульский «Арсенал» в Twitter опубликовал командную фотографию после победы в матче 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (4:0).
?И по традиции... pic.twitter.com/NzST1Cgxhs— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) December 6, 2019
Команда Юрия Семина с 34 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» набрал 25 очков, опередил «Динамо» и поднялся на шестое место.
Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...