Антон Заболотный: «Забивать — моя работа. Я играю ради этого»
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный стал автором гола и голевой передачи в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).
— Вдохновение всегда было. Иногда просто игры складываются. Хорошо поработали и выиграли, — сказал Заболотный в эфире «Матч Премьер». — Забивать — моя работа. Я играю ради этого. Все время совершенствуешься, хочешь стать лучше. День за днем двигаешься вперед.
Выиграли за счет самоотдачи. Когда повели со счетом 2:0, то отдали инициативу и ушли в оборону. Спасибо партнерам, что выстояли.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.