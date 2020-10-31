Нападающий «Сочи» Антон Заболотный стал автором гола и голевой передачи в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).

— Вдохновение всегда было. Иногда просто игры складываются. Хорошо поработали и выиграли, — сказал Заболотный в эфире «Матч Премьер». — Забивать — моя работа. Я играю ради этого. Все время совершенствуешься, хочешь стать лучше. День за днем двигаешься вперед.

Выиграли за счет самоотдачи. Когда повели со счетом 2:0, то отдали инициативу и ушли в оборону. Спасибо партнерам, что выстояли.