Андрей Талалаев о судействе: «Призываю поддерживать отечественного производителя. У нас два удаления и два пенальти»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев после матча с «Динамо» (0:2) на пресс-конференции прокомментировал два пенальти в ворота его команды.

— Призываю судей поддерживать отечественного производителя, — сказал Талалаев. — А то кто-то бьет пенальти в каждом матче и жалуется, а мы в четырех встречах получили два удаления и два пенальти в свои ворота. Хотя думаю, что все по делу. Первый — точно, а второй не видел четко, буду пересматривать. (Константин Алексеев)