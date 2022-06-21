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Червиченко: «Ларссона должны были продать тогда, когда на него был спрос, чтобы сегодня голова не болела»

Червиченко отреагировал на слова Ларссона о нежелании возвращаться в «Спартак»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джордан Ларссон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего красно-белых Джордана Ларссона о нежелании возвращаться в клуб.

«Ларссона должны были продать тогда, когда на него был спрос, чтобы сегодня голова не болела. Не думаю, что если он вернется все же в «Спартак», он сможет заиграть. Настроение такое, что будут мучения — кривое лицо и будет косить, что у него травмы. Мне показалось, что последний сезон Ларссон валял дурака, чтобы уйти подешевле, а сейчас появилась такая возможность уйти, что он максимально ей воспользуется», — сказал Червиченко «СЭ».

В начале апреля 2022 года футболист приостановил карьеру и перешел на правах аренды в АИК. «Спартак» купил Ларссона в 2019 году. Его контракт с красно-белыми действует еще год.

Ларссон провел за АИК 10 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Джордан Ларссон
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
0
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
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