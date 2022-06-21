Червиченко: «Ларссона должны были продать тогда, когда на него был спрос, чтобы сегодня голова не болела»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего красно-белых Джордана Ларссона о нежелании возвращаться в клуб.

«Ларссона должны были продать тогда, когда на него был спрос, чтобы сегодня голова не болела. Не думаю, что если он вернется все же в «Спартак», он сможет заиграть. Настроение такое, что будут мучения — кривое лицо и будет косить, что у него травмы. Мне показалось, что последний сезон Ларссон валял дурака, чтобы уйти подешевле, а сейчас появилась такая возможность уйти, что он максимально ей воспользуется», — сказал Червиченко «СЭ».

В начале апреля 2022 года футболист приостановил карьеру и перешел на правах аренды в АИК. «Спартак» купил Ларссона в 2019 году. Его контракт с красно-белыми действует еще год.

Ларссон провел за АИК 10 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.